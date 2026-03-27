В Кемерове подорвали лед на реке Томь
В Кемерове провели подрывные работы на реке Томь у Коммунального моста, направленные на разрушение ледяного покрова и обеспечения свободного прохождения ледохода.
По данным VSE42.RU, лед взорвали 27 марта в 14:00. На набережной собрались местные жители, которые хотели увидеть эффектное зрелище.
«После взрыва лед треснул, поднялись высокие брызги воды, а обломки льда разлетелись по реке, создавая впечатляющее шоу», — пишет издание со ссылкой на очевидцев.
При этом «Сiбдепо» уточняет, что лед взорвали, чтобы вода из реки не начала топить близлежащие территории в апреле. Отмечается, что на время проведения работ движение по Кузнецкому мосту было временно перекрыто.