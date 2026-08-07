«Штраф за материнство»: Стало известно, как брак влияет на доходы мужчин и женщин
Профессор Чеботарева: брак повышает доход мужчин, но снижает доход женщин
Профессор МГППУ Елена Чеботарева сообщила о результатах исследований, которые фиксируют связь между семейным положением и уровнем доходов мужчин и женщин.
В беседе с «Газетой.Ru» Елена отметила, что женатые мужчины зарабатывают больше холостяков, а замужние женщины — меньше одиноких.
«Во-первых, жёны мотивируют своих мужей больше зарабатывать, а также обеспечивают им возможности для этого, беря на себя домашние обязанности. Во-вторых, женатые мужчины, чувствуя свою ответственность перед семьёй, больше ориентированы на заработок», — заметила Чеботарева.Эксперт подчеркнула, что исследование ВШЭ называет эту разницу «премией за брак». Для женщин же брак и материнство часто ведут к перерывам в карьере, росту неоплачиваемого труда и замедлению профессионального роста — это явление получило название «штраф за материнство».
Психологи связывают это с традиционным распределением ролей: мужчины сосредоточены на оплачиваемой работе, женщины — на доме и детях, что даёт мужчинам больше времени для карьеры.