«Штраф за материнство»: Стало известно, как брак влияет на доходы мужчин и женщин

07 августа 2026, 12:47

Профессор Чеботарева: брак повышает доход мужчин, но снижает доход женщин

Фото: Istock/PeopleImages

Профессор МГППУ Елена Чеботарева сообщила о результатах исследований, которые фиксируют связь между семейным положением и уровнем доходов мужчин и женщин.





В беседе с «Газетой.Ru» Елена отметила, что женатые мужчины зарабатывают больше холостяков, а замужние женщины — меньше одиноких.

«Во-первых, жёны мотивируют своих мужей больше зарабатывать, а также обеспечивают им возможности для этого, беря на себя домашние обязанности. Во-вторых, женатые мужчины, чувствуя свою ответственность перед семьёй, больше ориентированы на заработок», — заметила Чеботарева.