Стало известно о смерти вокалиста ансамбля «Поющие гитары» Виталия Псарева
На 75‑м году жизни не стало заслуженного артиста России Виталия Псарева, выступавшего в ВИА «Поющие гитары». О печальном событии сообщила пресс‑служба организации «Петербург‑концерт» в своих социальных сетях.
Коллектив выразил глубокие соболезнования родным и близким артиста. В публикации подчеркивается, что коллеги скорбят вместе с семьей об этой невосполнимой утрате и вспоминают Виталия Вениаминовича как выдающегося артиста, настоящего мастера своего дела и замечательного человека.
Псарев родился в Хабаровске в 1951 году. Его творческая карьера получила заметное развитие в 1975 году, когда он вошел в состав ВИА «Поющие гитары» — ансамбля, который пользовался огромной популярностью у молодежи того времени.
Спустя пять лет артист стал солистом‑вокалистом Государственного концертного оркестра России под руководством Анатолия Бадхена. С 1982 года Виталий Псарев начал активно выступать с сольными концертами, раскрывая свой талант перед широкой аудиторией.
