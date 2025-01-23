Штрафы, кредиты и дискредитация армии: долги Смольянинова* превысили 216 тыс. рублей

Артур Смольянинов* (Фото: скриншот кадра из фильма «Мой парень — ангел»)
Актер Артур Смольянинов*, уехавший из России после начала СВО, накопил долг, который теперь превышает 216 тысяч рублей. За последние полгода сумма выросла на 50 тысяч рублей, сообщает РИА Новости.
Еще в июле 2024 года задолженность актера составляла 164 тысячи рублей, включая почти 100 тысяч рублей по кредиту. Однако с тех пор долг только увеличился.
На данный момент Смольянинов* не погасил штраф за дискредитацию армии в размере 30 тысяч рублей, который был выписан ему в 2022 году.
Кроме того, у него числится 28 штрафов ГИБДД на сумму 41,5 тысячи рублей, из которых три были выписаны только в этом месяце.
Еще в январе 2023 года Минюст включил Смольянинова* в реестр иностранных агентов, а в мае 2024 года его имя появилось в перечне террористов и экстремистов.
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На данный момент Смольянинов* не погасил штраф за дискредитацию армии в размере 30 тысяч рублей, который был выписан ему в 2022 году.
Кроме того, у него числится 28 штрафов ГИБДД на сумму 41,5 тысячи рублей, из которых три были выписаны только в этом месяце.
Еще в январе 2023 года Минюст включил Смольянинова* в реестр иностранных агентов, а в мае 2024 года его имя появилось в перечне террористов и экстремистов.
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Мария Моисеева