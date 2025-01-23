«Говорят, в Сети какая-то помойка разлилась»: Брухнова ответила нападкой на критику Гордон

Татьяна Брухунова (Фото: соцсети)
Недавно знаменитая юрист Катя Гордон возмутилась несправедливой критике со стороны Татьяны Брухновой, супруги Евгения Петросяна. Та желчно осудила девушек и женщин, которые покупают поддельные брендовые сумки, назвав их «нелепым зрелищем». Теперь же Брухнова вновь высказалась в соцсетях — на этот раз оскорбив саму Гордон и ее слова о высокой цене подлинников.
Жена юмориста записала видео с отдыха у океана, заявив, что не собирается реагировать на критику. Она наслаждается жизнью и сочувствует своим «онлайн-хейтерам».
«Как прекрасен этот мир, друзья! Говорят, в Сети какая-то помойка про меня разлилась. Эх, сочувствую вам, ребятки! А я буду кайфовать, чего и вам желаю!», — заявила Брухнова.
«Дно и позорище»: Катя Гордон прошлась по жене Петросяна Бурхуновой после ее слов о «паленых сумках»
А ведь Гордон не разводила «бессмысленный хейт». Она просто оценила ситуацию с разумной точки зрения. Самое главное в вещах — комфорт, а не бренд. Тем более, существует множество качественных копий, некоторые из которых ничуть не уступают оригиналу.
«Я, девочки, даю вам полное право носить реплики. И тратьте столько, сколько хотите... И в те общества, в которые пускают за сумочки, вам и не надо — там дно», — подчеркнула юрист.Более того, Гордон напомнила, что раньше и сама Татьяна, судя по архивным фото, носила «реплики». Тогда просто «свободных» денег много, видимо, тоже не было.
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