Штрафы за нелегальный вывоз мусора в Наро-Фоминске достигли миллиона рублей

Фото: пресс-служба Минчистоты МО
Сумма штрафов за нелегальную перевозку строительных отходов в Наро-Фоминском городском округа с начала августа составила миллион рублей, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«За август водителей, перевозивших отходы в Наро-Фоминском округе без специального талона, оштрафовали на один миллион рублей. Больше всего штрафов было выписано за нарушения, попавшие на камеры видеонаблюдения на участках «Наро-Фоминск — Каменское — Зинаевка», «Наро-Фоминск — Новоникольское — Васильчиново» и «Кубинка — Наро-Фоминск», — говорится в сообщении.Всего в Подмосковье с начала августа выявили более 800 нарушений при перевозке строительных отходов, общая сумма штрафов превысила 20 миллионов рублей.
Читайте также:
Власти Наро-Фоминска обсудили с жителями работу очистных сооружений
В Наро-Фоминске проведут народную экологическую акцию по очистке реки
Готовность капремонта двух корпусов школы в Наро-Фоминске превысила 75%
Лев Каштанов