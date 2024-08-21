В Наро-Фоминске проведут народную экологическую акцию по очистке реки

Фото: пресс-служба администрации Наро-Фоминского г.о.
Экологическую акцию «Живая река» проведут на территории Наро-Фоминского городского округа, её организацию обсудили на заседании координационного совета по разработке программы, направленной на сохранение водных объектов округа, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Идея акции зародилась много лет назад и получила поддержку не только окружной администрации, но и Общественной и Торгово-Промышленной палат региона, а также губернатора Московской области. В этом году принято решение изменить формат акции, а именно — привлечь максимально широкий круг жителей.
Теперь члены координационного совета изучат законодательную базу, составят списки предприятий и организаций, которые планируется привлечь к акции и выработать план мероприятий по оздоровлению реки.
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«Привлечение к акции общественных и коммерческих организаций, образовательных учреждений и политических партий позволит привести в порядок территорию реки протяженностью в несколько десятков километров и повысить уровень экологической безопасности нашего округа», — сказал замглавы Наро-Фоминского округа Андрей Михайлов.
Теперь члены координационного совета изучат законодательную базу, составят списки предприятий и организаций, которые планируется привлечь к акции и выработать план мероприятий по оздоровлению реки.
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Лев Каштанов