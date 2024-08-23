Власти Наро-Фоминска обсудили с жителями работу очистных сооружений

Фото: пресс-служба администрации Наро-Фоминского г.о.
Очередная выездная администрация состоялась в Наро-Фоминском городском округе, в ней приняли участие представители областного министерства жилищно-коммунального хозяйства. Главной темой встречи стала работа очистных сооружений округа, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Жители обращались по очистным сооружениям и в Апрелевке, и в Наро-Фоминске. Положительные решения ужу есть. По всем очистным принята проектная документация, по апрелевским — есть контракт на проведение строительно-монтажных работ, а реконструкция наро-фоминских учреждений заложена в государственную программу на 2026-27 годы», — рассказал замглавы Наро-Фоминского городского округа Алексей Гусаков.Он добавил, что власти округа написали обращение в МинЖКХ Московской области с просьбой сдвинуть срок реконструкции очистных сооружений Наро-Фоминска на 2025 год.
«Думаю, в ближайшее приступим к работам», — подчеркнул Андрей Гусаков.В ходе выездной администрации также был поднят вопрос об организации и совершенствовании раздельного сбора мусора в Подмосковье, а также о том, когда в Наро-Фоминске откроют площадку «Мегабак».
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Лев Каштанов