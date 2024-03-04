В Подмосковье камеры зафиксировали более 1,4 тыс нарушений в перевозке стройотходов

Фото: пресс0служба ГУСТ МО
Более 1400 нарушителей правил перевозки строительных отходов в Московской области попались за три прошедших зимних месяца благодаря дорожным камерам, сообщает пресс-служба Главного управления содержания территорий (ГУСТ) региона.
«С начала зимы 1 тысяча 402 водителя без разрешающих документов попались в объективы камер. За этот период нарушители правил перевозки стройотходов в упрощенном порядке получили штрафы, общая сумма которых превысила 88 миллионов рублей», — отметила глава ведомства Светлана Аипова.При этом отмечается, что в начале зимы нарушителей было в разы больше, чем в конце. Например, если в декабре попались 943 нелегальных перевозчика строительного мусора, то в феврале — 94.
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Лев Каштанов