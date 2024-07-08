В Долгопрудном благоустроили 11 пешеходных дорожек

Фото: пресс-служба Минчистоты МО
Одиннадцать пешеходных дорожек благоустроили в Долгопрудном в рамках реализации региональной программы «Пешком», сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«Все пешеходные дорожки обустраивают с учетом потребностей маломобильных жителей. Муниципалитеты проводят анализ и составляют план с адресами, чтобы сделать привычные тропы безопаснее и комфортнее», — сказал замминистра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона Всеволод Волосевич.Отмечается, что общая протяжённость одиннадцати благоустроенных дорожек в Долгопрудном составила 705 метров, дорожки расположены рядом со Спортивной улицей, Лихачёвским шоссе и Дирижабельной улицей.
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