Во дворах Сергиево-Посадского округа завершили ямочный ремонт

Фото: пресс-служба Минчистоты МО
Работы по ликвидации дефектов асфальтового покрытия завершили во дворах и внутриквартальных проездах в Сергиево-Посадском городском округе, общая площадь ремонта составила 27 тысяч квадратных метров, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«Всего в рамках ямочного ремонта в порядок привели 26 дворов и три внутриквартальных проезда, устранено свыше 255 дефектов асфальтового покрытия», — уточняется в сообщении.В министерстве отметили, что первоочередное внимание при ямочном ремонте уделяется устранению дефектов, о которых сообщают местные жители.
Ранее сообщалось, что годовой план по ямочному ремонту асфальта во дворах Московской области выполнен на 74%.
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Лев Каштанов