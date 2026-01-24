Штрафы за перевозку детей без автокресел в России выросли до 200 тыс. рублей
В России существенно выросли штрафы за нарушение правил перевозки детей в автомобилях. О нововведениях сообщил член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.
В беседе с РИА Новости он отметил, что согласно обновлённым нормам, теперь за перевозку детей без автокресел водителям грозит штраф в размере 5 тыс. рублей. Должностным лицам за проступок придётся заплатить 50 тыс. рублей, а юридическим – 200 тыс. рублей.
Водители, занимающиеся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица, будут нести ответственность на уровне юрлиц, добавил Машаров. По его словам, самозанятые таксисты приравнены к должностным лицам и заплатят соответствующий штраф.
Изменения, как утверждает депутат, направлены на усиление контроля за соблюдением правил детской безопасности в автотранспорте и повышение ответственности перевозчиков.
