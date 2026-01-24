Штрафы за перевозку детей без автокресел в России выросли до 200 тыс. рублей

24 января 2026, 02:40

Фото: iStock/z1b

В России существенно выросли штрафы за нарушение правил перевозки детей в автомобилях. О нововведениях сообщил член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.