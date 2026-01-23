В Дмитрове провели прием граждан по вопросам развития культуры и туризма
22 января в общественной приёмной партии «Единая Россия» в Дмитрове провели личный приём граждан по вопросам культуры и туризма Московской области. Жители округа смогли задать вопросы и выступить с инициативами, касающимися культурной жизни муниципалитета .Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Подмосковья.
Приём провели депутат Госдумы Алла Полякова, министр культуры и туризма Москвской области Василий Кузнецов, депутат Мособдумы Александр Орлов, глава Дмитровского округа Михаил Шувалов и другие представители региональной и муниципальной власти.
Главный администратор Дмитровского драмтеатра «Большое гнездо» Татьяна Исаева попросила помочь с реконструкцией здания бывшего ДК на улице Большевистской, где сейчас расположен детский дом творчества. Василий Кузнецов отметил, что «Большое гнездо» — успешный и интересный театр, известный далеко за пределами Подмосковья, и отметил, что со стороны Минкульта Московской области приложат все усилия, чтобы включить проект в федеральную программу на 2027–2028 годы после подготовки всех документов.
Житель Елена Климаш рассказала о работе детской библиотеки, попросила провести ремонт установить там необходимое оборудование. Алла Полякова обсудила с ней продвижение чтения среди детей, а с министром — финансирование обновления книжных фондов. Елене подтвердили: библиотеку отремонтируют в этом году по программе инициативного бюджетирования за счет средств областного и муниципального бюджетов.
Также в этом году проведут ремонт Дома культуры «Керамик» в посёлке Катуар. Средства выделили по принципу софинансирования — из областного и местного бюджетов.
Житель Дмитрова Светлана Горохова попросила помочь присвоить городу статус «Город-курорт». В округе есть уникальные природные ресурсы и популярные горнолыжные комплексы — «Целеево», «Волен – Степаново», «Яхрома», «Сорочаны» и другие. Предложение рассмотрят для дальнейшего развития туризма.
