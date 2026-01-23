В Дмитрове провели прием граждан по вопросам развития культуры и туризма

23 января 2026, 12:43

оригинал Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области

22 января в общественной приёмной партии «Единая Россия» в Дмитрове провели личный приём граждан по вопросам культуры и туризма Московской области. Жители округа смогли задать вопросы и выступить с инициативами, касающимися культурной жизни муниципалитета .Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Подмосковья.