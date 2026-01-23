В Госдуму внесут законопроект о запрете имитации человеческого голоса во время звонков

23 января 2026, 00:49

Фото: iStock/Prae_Studio

Группа депутатов во главе с первым зампредом комитета Госдумы по контролю Дмитрием Гусевым готовится внести в ГД законопроект, который запрещает использовать в массовых звонках синтезированный голос, неотличимый от человеческого. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на текст инициативы.





Проект предполагает внесение изменений в закон «О связи». Согласно предложению, синтезированный голос при массовых вызовах должен чётко отличаться от естественной человеческой речи и не воспроизводить её интонационные, тембровые и эмоциональные характеристики.





«Гражданин должен четко понимать, разговаривает он с программой или с человеком. Мы предлагаем простое и понятное правило: робот не имеет права маскироваться под живую речь», — подчеркнул Гусев.