В Госдуму внесут законопроект о запрете имитации человеческого голоса во время звонков
Группа депутатов во главе с первым зампредом комитета Госдумы по контролю Дмитрием Гусевым готовится внести в ГД законопроект, который запрещает использовать в массовых звонках синтезированный голос, неотличимый от человеческого. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на текст инициативы.
Проект предполагает внесение изменений в закон «О связи». Согласно предложению, синтезированный голос при массовых вызовах должен чётко отличаться от естественной человеческой речи и не воспроизводить её интонационные, тембровые и эмоциональные характеристики.
Авторы инициативы указывают, что современные технологии синтеза речи стали ключевым инструментом телефонных мошенников. Отсутствие специальных требований позволяет злоумышленникам вводить граждан в заблуждение, имитируя живой разговор.
«Гражданин должен четко понимать, разговаривает он с программой или с человеком. Мы предлагаем простое и понятное правило: робот не имеет права маскироваться под живую речь», — подчеркнул Гусев.Ранее стало известно, что в России распространяется новая схема мошенничества в приложениях для знакомств, с помощью которой аферисты похищают у россиянок миллионы рублей. Злоумышленники применяют для обмана «нейропринцов» — цифровых персонажей.