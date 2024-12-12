Штрафы за перевозку и сброс стройотходов в Подмосковье превысили 122 млн рублей

Фото: пресс-служба Минэкологии МО
Свыше 122 миллионов рублей составила общая сумма штрафов за нелегальную перевозку и сброс строительного мусора на территории Московской области, выписанных нарушителям с начала текущего года, сообщает пресс-служба регионального министерства экологии и природопользования.
«В регионе с начала года было вынесено более 1450 постановлений о штрафах за нелегальную транспортировку строительных отходов на общую сумму более 89 миллионов рублей. Кроме того, за незаконный сброс строительного мусора к административной ответственности привлекли свыше 450 владельцев грузовиков, сумма штрафов составила более 33 млн рублей», — говорится в сообщении.Отмечается, что нарушения правил обращения с отходами были выявлены с помощью камер фото- видеофиксации. Для обработки полученной визуальной информации используется искусственный интеллект.
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