В Подмосковье подвели итоги рейдов против нелегальных возчиков мусора

Фото: пресс-служба Минкологии МО
Сброс более 3 тысяч кубометров отходов предотвратили в Московской области с начала года благодаря рейдам, направленным на выявление нелегальных перевозчиков мусора, сообщает пресс-служба регионального министерства экологии и природопользования.
«С начала года в Подмосковье провели 50 межведомственных рейдов, в ходе которых было проверено более 1,3 тыс. грузовых машин, из которых сотрудники полиции задержали свыше 160. В итоге удалось предотвратить незаконный сброс более 3100 кубометров мусора», — говорится в сообщении.Отмечается также, что водителям, нелегально перевозившим отходы, выписали 288 штрафов на общую сумму 4,6 млн рублей.
Ранее сообщалось, что на берегу реки Рожайки в городском округе Домодедово была обнаружена свалка строительных отходов.
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Лев Каштанов