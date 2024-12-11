В Домодедове выявили нелегальную свалку в водоохранной зоне

Фото: пресс-служба Минэкологии МО
Нелегальная свалка строительных отходов и грунтов была обнаружена на участке в водоохранной зоне реки Рожайки в деревне Судаково городского округа Домодедово, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.
«Жалоба на организацию свалки поступила от местных жителей. Специалисты Минэкологии области выехали на место и убедились, что рядом с рекой размещены отходы строительства и сноса. Кроме того, к нелегальной свалке были обустроены подъездные пути с использованием битого кирпича и бетона», — говорится в сообщении.В министерстве добавили, что ещё одна нелегальная свалка строительных отходов была обнаружена на Климовской улице в Подольске.
Собственники обоих земельных участков установлены, им объявили предостережение о недопустимости нарушения природоохранного законодательства.
Читайте также:
Нелегальных возчиков мусора в Подмосковье за месяц оштрафовали на 25 млн рублей
В Подмосковье ввели новую систему ликвидации навалов мусора возле баков
В Ленинском городском округе с участка убрали свыше 300 м³ мусора
Лев Каштанов