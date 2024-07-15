Штрафы за перевозку и сброс стройотходов в Подмосковье превысили 20 млн рублей

Фото: пресс-служба Минэкологии МО
Общая сумма штрафов за нелегальную транспортировку и сброс строительных грунтов и отходов в Московской области за первые шесть месяцев текущего года превысила 20 млн рублей, нарушители были выявлены как в ходе рейдов, так и при помощи дорожных видеокамер, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования региона.
«Инспекторы экологического надзора постоянно принимают участие в совместных рейдах с участием сотрудников Минчистоты Подмосковья, Главного управления региональной безопасности и полиции. С начала года по результатам рейдов вынесено 43 постановления о штрафах на общую сумму 1,3 млн рублей. С учетом постановлений, вынесенных по итогам фотофиксации нелегальных перевозок и сбросов, общая сумма штрафов превысила 20 млн рублей», — отметил глава Минэкологии региона Тихон Фирсов.Он также добавил, что полицейские задержали 44 автомобиля, задействованных в нелегальной перевозке строительных отходов.
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Лев Каштанов