В Подмосковье начали создавать территориальную систему контроля качества воды

Фото: пресс-служба Минэкологии МО
В Звенигороде на берегу реки Москва 10 июля спустят на воду станцию автономного мониторинга качества воды «Буян». Таким образом, в Подмосковье начнут формировать территориальную систему наблюдения за качеством воды, сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природопользования Московской области.
«Совершенствование системы мониторинга окружающей среды – одна из наших первоочередных задач. Эту работу ведёт Мособлэкомониторинг. О системе мониторинга атмосферного воздуха с помощью стационарных постов наблюдения и передвижных эколабораторий, знают многие. Мониторинг состояния водных объектов – следующий шаг в том же направлении», – заявил министр экологии и природопользования Подмосковья Тихон Фирсов.Платформа «Буян» разработана для организации плавучих постов длительного мониторинга качества воды с целью экологического надзора и научных исследований. На буе можно разместить несколько датчиков СТАБ. Там существует герметичный отсек для аккумуляторов, преобразователей сигналов, а также систем хранения и передачи данных. Общая нагрузка может составлять до 100 кг. При питании с берега буй можно будет эксплуатировать и зимой.
Новое оборудование позволяет делать замеры при любой погоде и в любое время суток. В прошлом году провели тестовые испытания системы «Буян» на реке Клязьма в городском округе Щёлково и в Люберцах на Кореневском карьере. Она зарекомендовала себя хорошо.
Читайте также:
Волоколамск принял участие в ежегодной экологической акции «Вода России»
Дубна присоединится к экологической акции «Вода России»
Чистой водой за пять лет обеспечили более 320 тысяч жителей Одинцовского округа
Лора Луганская