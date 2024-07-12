В Кашире и Одинцове пресекли попытки незаконно слить жидкие отходы

Фото: пресс-служба Минэкологии МО
Две попытки нелегально избавиться от жидких отходов пресекли инспекторы экологического надзора Московской области в ходе контрольных мероприятий, один случай произошёл в Одинцовском городском округе, второй — в Кашире, сообщает пресс-служба регионального министерства экологии и природопользования.
«В Одинцове была остановлена попытка слить жидкие коммунальные отходы через незаконную врезку в канализационный коллектор. А в Кашире нарушители попытались сбросить иловый остаток с очистных сооружений рядом с садоводческим товариществом «Малеево», вместо того чтобы отправить отходы на утилизацию», — пояснил глава Минэкологии области Тихон Фирсов.Три автомобиля, которые использовали нарушители правил обращения с отходами, задержали сотрудники полиции. Злоумышленников привлекут к административной ответственности.
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Лев Каштанов