Штрафы за перевозку стройотходов в Подмосковье за неделю составили 1,6 млн руб.

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Дорожные камеры видеонаблюдения за неделю зафиксировали в Московской области 45 случаев незаконной перевозки строительных отходов, общая сумма штрафов превысила 1,6 млн рублей, сообщает пресс-служба подмосковного министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.