Штрафы за перевозку стройотходов в Подмосковье за неделю составили 1,6 млн руб.

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО
Дорожные камеры видеонаблюдения за неделю зафиксировали в Московской области 45 случаев незаконной перевозки строительных отходов, общая сумма штрафов превысила 1,6 млн рублей, сообщает пресс-служба подмосковного министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
«Общее количество случаев несанкционированной перевозки стройотходов в регионе за неделю — 45, что более чем в полтора раза меньше, чем неделей ранее», — отметили в министерстве.Уточняется, что больше всего нарушений правил транспортировки строительного мусора было зафиксировано в трёх городских округах Московской области: Коломне, Люберцах и Одинцовском.
Сотрудники министерства также напомнили водителям, что для легальной перевозки строительных отходов необходимо оформить специальный талон, это можно сделать через региональный портал госуслуг.
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Лев Каштанов