В Подмосковье запустили пилотный проект по сбору стеклотары

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО
Пилотный проект по сбору стекла как отдельной фракции отходов запустила в Московской области компания из Тверской области, занимающаяся выпуском стеклотары, в рамках проекта в пяти округах региона были установлены специальные брендированные ёмкости для вторсырья, сообщает пресс-служба подмосковного министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
«В настоящее время на территории Московской области компания установила 14 специальных контейнеров по приёму стеклянных отходов. Все ресурсы, собранные в баках, забирают и увозят на предприятие в Тверь для дальнейшей переработки», — говорится в сообщении.Отмечается, что специальные контейнеры для стекла установили в городских округах Мытищи, Химки, Истра, Клин и Одинцовский.
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