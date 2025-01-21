В Подмосковье сумели найти иностранца, виновного в незаконном сбросе отходов

Видео: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО
Нарушения, связанные с незаконным сбросом отходов, в Московской области фиксируют камеры видеонаблюдения, подключённые к системе «Безопасный регион». В этом случае штраф начисляется автоматически. Однако наказать нарушителя на машине с иностранными номерами смогли только люди, сообщает пресс-служба подмосковного министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
«В ходе мониторинга инспекторы министерства выявили незаконный сброс отходов рядом с контейнерной площадкой в Истре с автомобиля с иностранным номером. Из-за этой особенности ему не мог быть автоматически выписан штраф. Тогда инспекторы вместе с сотрудниками управлением служебных проверок и инспектирования администрации округа Истра взялись за розыск нарушителя», — говорится в сообщении.По записям с камер видеонаблюдения машину удалось найти. Материалы дела передали в полицию, которая отправила автомобиль на штрафстоянку. По итогам рассмотрения дела нарушителя правил обращения с отходами оштрафовали на 40 тысяч рублей.
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Лев Каштанов