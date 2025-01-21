В Подмосковье с начала года устранили более тысячи нарушений в содержании дворов

Видео: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО
Более тысячи нарушений в содержании дворовых территорий устранили коммунальные службы Московской области за три первые недели 2025 года, большинство нарушений было связано с вывозом отходов, уборкой снега и устранением граффити, сообщает пресс-служба подмосковного министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
«Больше всего нарушений, связанных с вывозом мусора, было устранено в следующих округах: Богородский (исправлено 227 нарушений), Ленинский (204) и Химки (198). По уборке снега больше всего недочётов исправили в Красногорском округе (14), Химках (12) и Балашихе (7)», — говорится в сообщении.По удалению вандальных надписей самый большой объём работы проделали в округе Балашиха, где ликвидировали 27 граффити, а второе и третье место по этому показателю разделили Серпухов и Одинцовский округ, где удалили по пять граффити.
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Лев Каштанов