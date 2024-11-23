Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Политика/ Путин подписал закон о штрафах за пропаганду чайлдфри

Путин подписал закон о штрафах за пропаганду чайлдфри

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин подписал закон о штрафах до пяти миллионов рублей за пропаганду идеологии отказа от деторождения (чайлдфри). Соответствующий документ представлен на сайте официального опубликования правовых актов.
Отмечается, что авторами закона были председатель Госдумы Вячеслав Володин, председатель Совфеда Валентина Матвиенко, а также депутаты и сенаторы.

Ранее Володин подчёркивал, что под действие закона не попадает решение женщины не рожать детей. Целью является пресечение любого деструктивного контента, способного оказать влияние на решение конкретных личностей на рождение детей.



Закон вносит поправки в КоАП РФ и вводит административную ответственность за нарушение запрета о пропаганде. Так, для граждан штраф составит от 50 до 100 тысяч рублей, для должностных лиц – от 100 до 200 тысяч рублей, а для юридических лиц – от 800 тысяч до 1 миллиона рублей.

При этом уточняется, что нарушение закона, совершённое с применением СМИ или интернета увеличивает размер штрафа. Для физических лиц он составит от 100 до 200 тысяч рублей, для должностных – от 200 до 400 тысяч рублей, для юридических – от 1 до 4 миллионов рублей.

Если же пропагандой чайлдфри в России будут заниматься иностранные граждане, то им будет грозить штраф, арест на срок до 15 суток и административное выдворение из страны.

Читайте также:

«Пусть отрастит рожалку»: как Собчак и Милонов ответили на слова депутата Ильтякова и кого парламентарий назвал «чучелами»

Позднякова: Инициативу по стимулированию рождаемости нужно направлять на мужчин

Госдума одобрила во втором чтении законопроект о запрете публичной пропаганды чайлдфри
#владимир путин
#закон
#штрафы
#дети
#россия
В США призвали к импичменту Байдена после удара «Орешником»
Журналист Хинкл призвал провести импичмент Байдена после удара «Орешником»
23 ноября 2024, 17:09

Джо Байден (Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин)

Американский журналист Джексон Хинкл призвал провести импичмент президент США Джо Байдена. Соответствующий пост он опубликовал в соцсети Х.
Такое заявление Хинкл сделал после удара российскими войсками по оборонному предприятию в Днепропетровске новейшей баллистической ракетой «Орешник». Удар был ответом на применение ВСУ американских и британских дальнобойных ракет при атаке на Курскую и Брянскую области.

Журналист призвал провести импичмент Байдена, добавив, что он творит геноцид и пытается развязать Третью мировую войну, разрешая ВСУ использовать дальнобойные ракеты против России.

Читайте также:

Байден после удара «Орешника» обратился к Макрону по поводу Украины

«Чтобы прислушались»: на Западе оценили слова Путина о праве России бить в ответ

«Поразит цели по всей Европе»: выступление Путина на совещании с главами Минобороны и ОПК, возможности ракеты «Орешник»
#джозеф байден
#сша
#президент
#ракета
#россия
#украина
#конфликт
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Британии ужаснулись планам Трампа по России
FT: планы Трампа на сближение с РФ угрожают Британии и подрывают НАТО
23 ноября 2024, 15:25

Дональд Трамп (Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов)

Дональд Трамп стремлением заключить сделку с РФ ставит под угрозу гарантии безопасности НАТО в Европе. Об этом информирует издание Financial Times со ссылкой на высокопоставленного британского чиновника.
По словам чиновника, избранный президент Соединенных Штатов, возможно, и не выйдет из Североатлантического альянса (НАТО), однако его рвение заключить сделку с Путиным обещает серьезно подорвать блок.

«НАТО стала краеугольным камнем британской безопасности, без которого у страны нет оборонной политики», — говорится в материале газеты.

Уточняется, что из-за украинского противостояния международный порядок «трещит по швам».

Ранее сообщалось, что Конгресс США в преддверии возвращения Дональда Трампа в Белый дом работает над поправками к закону о помощи Украине, чтобы новый президент не смог ее отменить. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Байден назвал себя своим мужем на торжественном ужине в Белом доме

Foreign Affairs: трансатлантический союз США и Европы достиг критической точки

Медведев объяснил, как быстро закончить конфликт на Украине
#сша
#конфликт
#дом
#президент
#страны
#мир
#нато
#байден
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Трамп не допустит краха Украины из-за Китая, Ирана и КНДР, заявили в Евросовете
Глава Евросовета Кошта: Трамп не допустит краха Киева из-за Китая, КНДР и Ирана
23 ноября 2024, 15:23

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Одержавший победу на президентских выборах в США Дональд Трамп не допустит краха нынешнего режима Украины из-за Китая, КНДР и Ирана. С таким заявлением выступил новый глава Евросовета Антониу Кошта в интервью Financial Times.
Он объяснил, что следует различать взгляды на происходящее. С одной стороны Трамп видит Европу против России, а с другой – якобы находящихся на российской территории северокорейских солдат и главных помощников в лице Китая и Ирана. Американский лидер не может не понимать, что конфликт теперь нечто большее, чем противостояние РФ и Европы.

Также Кошту отметил, что ему очень интересно, как Трамп будет выполнять своё предвыборное обещание – завершить конфликт на Украине за 24 часа. При этом добавил, что тоже ждёт завершения боевых действий, но исключительно справедливым способом.

Читайте также:

В США раскрыли сюрприз, который готовится Трампу по Украине

Трамп выбрал кандидата на пост спецпредставителя по Украине

Стало известно о возможной встрече Трампа с Путиным по вопросу Украины
#сша
#дональд трамп
#европа
#украина
#россия
#китай
#кндр
#иран
#конфликт
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Фермеры Польши заблокировали КПП на границе с Украиной
Таможенная служба Украины: фермеры Польши заблокировали КПП на границе
23 ноября 2024, 14:16

Фото: istockphoto/Stadtratte

Контрольно-пропускной пункт на границе с Украиной заблокировали польские фермеры, передают в Telegram-канале украинские таможенники.
«Началось анонсированное блокирование движения грузовиков перед пунктом пропуска «Медика – Шегини», который находится на польско-украинской границе», — сказано в публикации.
В ведомстве уточнили, что на территорию Украины въезжает один грузовой автомобиль в час, а в польскую сторону движение большегрузов заблокировано. Легковушки и автобусы проезжают спокойно.

Перед этим представитель организации «Обманутая деревня» заявлял, что в ноябре блокировка погранпереходов с Украиной возобновится. Акция запланирована до конца 2024 года.

Протесты польских фермеров начались в феврале, они требуют запрета или ограничения ввоза дешевой украинской сельхозпродукции.

Читайте также:

Польша поднимала в небо истребители из-за ракетных ударов ВС РФ по Украине

Посол Андреев: Польша нарушает свои законы, разрешая гражданам воевать за ВСУ

Шесть европейских стран обвинили РФ в якобы атаках на архитектуру безопасности
#мир
#украина
#польша
#фермер
#фермерские хозяйства
#таможня
#новости
#протесты
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Абхазии вскрылось отношение к России
Ардзинба: отношение к России формируется благодаря президенту Путину
23 ноября 2024, 11:45

Фото: istockphoto/Евгений Хабаров

Абхазский народ положительно относится к РФ благодаря ее президенту Владимиру Путину, рассказал РБК лидер оппозиции Абхазии Адгур Ардзинба.
«Здесь отношение к России формируется через призму отношения персонально к Владимиру Владимировичу Путину», — прокомментировал оппозиционер.
Ардзинба добавил, что российская сторона продолжает материально поддерживать Абхазию, а граждане республики благодарны Москве. Собеседник подчеркнул, что в Абхазии отсутствуют антироссийские настроения.

Также Ардзинба пояснил, что предложенная прежней властью инвестиционная модель никогда не приживется в стране, ведь она рассчитана на бедные государства, где ресурсы находятся в руках узкой группы людей.

Читайте также:

Ардзинба: Оппозиция Абхазии не нуждается в солидарности президента Грузии

Премьер-министра Абхазии отправили в отставку

Оппозиция Абхазии заявила о бегстве президента
#мир
#россия
#абхазия
#оппозиция
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Политика-иноагента Шлосберга* задержали в аэропорту Пскова
23 ноября 2024, 11:23

Лев Шлосберг (Фото: РИА Новости/Павел Бедняков)

Политика, главу отделения партии «Яблоко» в Псковской области Льва Шлосберга* задержали в аэропорту Пскова. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Отмечается, что чиновник прилетел из Москвы. После приземления в районе 10:00 мск к нему подошли правоохранители, которые предложили пройти с ними. В итоге политика увезли на микроавтобусе.

Как пишет РИА Новости, полицейские изъяли у политика технику, после чего отпустили его.

В июне прошлого года Шлосберга* объявили иноагентом. 30 октября 2024 года городской суд Пскова назначил политику административный штраф в размере 30 тысяч рублей за нарушение законодательства об иноагентах.

Читайте также:

Иноагент Смольянинов** обжаловал заочный арест по делу о фейках об армии России

Стали известны детали признания Понасенкова* иноагентом

Экс-телеведущая программы «Вести» обжаловала в суде статус иноагента

*признан Минюстом РФ иноагентом
**внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга и реестр иноагентов Минюста РФ
#политика
#задержание
#полиция
#аэропорт
#псковская область
#иноагенты
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Киеве раскрыли обман Зеленского на фоне удара «Орешником»
Депутат Рады Дмитрук назвал Зеленского клоуном из-за лжи после удара «Орешником»
23 ноября 2024, 09:06

Владимир Зеленский

Депутат Верховной Рады Артем Дмитрук на фоне попытки Владимира Зеленского обвинить парламентариев в том, что они якобы самовольно отменили заседание на следующий день после применением ВС РФ системы «Орешник», назвал его клоуном.
«Ну и клоун! Он сам дал указание сегодня не выходить Раде на работу, чтобы в вечернем обращении сказать, какой он HЕRO, а все остальные предатели!», — написал Дмитрук в своем Телеграм-канале.

Зеленский в ходе обращения к украинцам грубо высказался в адрес парламента, который спустя день после применения российской стороной «Орешника» отменил заседание, испугавших нового удара.

В четверг вечером, 21 ноября, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением, в котором заявил, что 19 ноября Украина совершила удары по Брянской и Курской областям американскими дальнобойными ракетами ATACMS и британскими дальнобойными Storm Shadow.

Россия в ответ на это 21 ноября нанесла комбинированный удар по крупному промышленному комплексу в Днепропетровске, производящему ракетную технику и вооружение, одной из новейших российских ракетных систем средней дальности «Орешник». В пятницу, 22 ноября, Путин добавил, что ряд других систем, подобных «Орешнику», также проходят сейчас испытания в России.

Читайте также:

Зеленский раскритиковал Верховную Раду за отказ работать

Лавров заявил об испуге Зеленского в связи с запуском ракеты «Орешник»

Жмайло: РФ может нанести удар «Орешником» по центру Киева
#россия
#владимир путин
#президент
#украина
#вооружение
#заседание
#зеленский
#ракеты
#удар
#рф
#сво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Это другое»: в МИД ФРГ пояснили, чем отличаются ордеры МУС на арест Путина и Нетаньяху
МИД ФРГ назвал разными ситуации с ордерами МУС на арест Путина и Нетаньяху
23 ноября 2024, 08:42

Фото: iStock/oliver de la haye

Официальный представитель МИД Германии Кристиан Вагнер заявил, что ситуации с ордерами Международного уголовного суда на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и президента России Владимира Путина совершенно разные. Об этом пишет РИА Новости.
По словам официального представителя немецкого внешнеполитического ведомства, Израиль стал жертвой нападения со стороны палестинского движения ХАМАС в октябре 2023 года. Но РФ, по мнению Вагнера, якобы «напала на страну в нарушение международного права».

«Это другое», — заключил Вагнер, комментируя сравнение между ордерами МУС на арест Путина и Нетаньяху.

Напомним, 21 ноября текущего года МУС выдал ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и главы министерства обороны Йоава Галланта в связи с конфликтом в секторе Газа.

7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

Читайте также:

Медведев высказался о выдаче ордера на арест Нетаньяху

Ордер МУС на арест израильских лидеров вызвал гнев Байдена

МУС выдал ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху
#арест
#израиль
#права
#нарушение
#вагнер
#медведев
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Байден назвал себя своим мужем на торжественном ужине в Белом доме
23 ноября 2024, 07:11

Джо Байден (Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин)

Действующий президент США Джо Байден назвал себя своим мужем во время выступления на торжественном ужине. Трансляция доступна на сайте Белого дома.
Во время приветствия гостей лидер США объявил себя своим мужем и подчеркнул, что данным титулом он гордится больше всего.

Примечательно, что американский президент часто в начале выступлений называет себя «мужем Джилл Байден».

Напомним, в сентябре этого года глава американского государства оговорился перед участниками подписания декларации о поддержке Украины в Нью-Йорке, перепутав место проведения мероприятия.

Читайте также:

AT: Байден разрешил Киеву атаковать Россию ATACMS, чтобы подставить Трампа

«Хромая утка»: Такер Карлсон раскритиковал решение Байдена по ATACMS

Лидеры G20 не обращали внимание на Байдена на саммите в Бразилии
#сша
#президент
#g20
#мероприятия
#лидер
#байден
Следите за нашими новостями
в удобном формате