Путин подписал закон о штрафах за пропаганду чайлдфри

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
Президент России Владимир Путин подписал закон о штрафах до пяти миллионов рублей за пропаганду идеологии отказа от деторождения (чайлдфри). Соответствующий документ представлен на сайте официального опубликования правовых актов.
Отмечается, что авторами закона были председатель Госдумы Вячеслав Володин, председатель Совфеда Валентина Матвиенко, а также депутаты и сенаторы.
Ранее Володин подчёркивал, что под действие закона не попадает решение женщины не рожать детей. Целью является пресечение любого деструктивного контента, способного оказать влияние на решение конкретных личностей на рождение детей.
Закон вносит поправки в КоАП РФ и вводит административную ответственность за нарушение запрета о пропаганде. Так, для граждан штраф составит от 50 до 100 тысяч рублей, для должностных лиц – от 100 до 200 тысяч рублей, а для юридических лиц – от 800 тысяч до 1 миллиона рублей.
При этом уточняется, что нарушение закона, совершённое с применением СМИ или интернета увеличивает размер штрафа. Для физических лиц он составит от 100 до 200 тысяч рублей, для должностных – от 200 до 400 тысяч рублей, для юридических – от 1 до 4 миллионов рублей.
Если же пропагандой чайлдфри в России будут заниматься иностранные граждане, то им будет грозить штраф, арест на срок до 15 суток и административное выдворение из страны.
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Ранее Володин подчёркивал, что под действие закона не попадает решение женщины не рожать детей. Целью является пресечение любого деструктивного контента, способного оказать влияние на решение конкретных личностей на рождение детей.
Закон вносит поправки в КоАП РФ и вводит административную ответственность за нарушение запрета о пропаганде. Так, для граждан штраф составит от 50 до 100 тысяч рублей, для должностных лиц – от 100 до 200 тысяч рублей, а для юридических лиц – от 800 тысяч до 1 миллиона рублей.
При этом уточняется, что нарушение закона, совершённое с применением СМИ или интернета увеличивает размер штрафа. Для физических лиц он составит от 100 до 200 тысяч рублей, для должностных – от 200 до 400 тысяч рублей, для юридических – от 1 до 4 миллионов рублей.
Если же пропагандой чайлдфри в России будут заниматься иностранные граждане, то им будет грозить штраф, арест на срок до 15 суток и административное выдворение из страны.
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Анастасия Чинкова