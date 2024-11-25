В Московской области вынесено 15 постановлений за нелегальное обращение с отходами

Фото: istockphoto / Parradee Kietsirikul
Министерство экологии и природопользования борется незаконным действиям в сфере обращения с отходами. Уже пресекли случаи нелегального выброса строительного мусора, сжигания отходов и работы незаконных пунктов приёма строительных отходов, сообщает Министерство экологии и природопользования Московской области.
Читайте также:
В Подмосковье установили охранную зону одного из старейших заповедников
В Подмосковье успешно очистили историческое Бисерово озеро
Глобальное потепление и вредные выбросы бьют все рекорды
Дайана Хусинова