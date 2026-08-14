Шувалов пообещал Москве возвращение летнего тепла к выходным
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что прохладная погода покинет столичный регион уже в ближайшие дни. К выходным воздух в Москве прогреется до летних значений.
В ночь на 14 августа температура в городе опустилась ниже отметки +10 градусов. Однако днем станет теплее, чем накануне.
Синоптик в беседе с RT объяснил перемены сменой направления воздушных потоков. Вместо северо-западного ветра в регион придет юго-западный. В субботу термометры покажут +20…+22 градуса, в воскресенье — до +23…+24 градусов. Солнечная погода будет преобладать над облачной, а существенных осадков пока не ожидается.
Днем при температуре около +20…+24 градусов подойдет легкая многослойная одежда: футболка или рубашка, джинсы, брюки либо юбка. В солнечные часы будет комфортно и в платье или шортах, особенно если предстоит много ходить пешком.
Утром и вечером, когда воздух заметно прохладнее, стоит взять с собой легкую куртку, ветровку, кардиган или худи. Такая верхняя одежда пригодится и при ветре, который может ощущаться прохладнее фактической температуры.
Обувь лучше выбрать закрытую и удобную: кроссовки, кеды, лоферы или легкие ботинки. Если день пройдет на солнце, уместны также босоножки, но для вечерней прогулки стоит иметь более теплую пару.
Из-за переменной облачности полезно захватить солнцезащитные очки и при необходимости головной убор. Зонт, судя по прогнозу, скорее всего не понадобится, однако компактный дождевик можно положить в сумку на случай локальных осадков.
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