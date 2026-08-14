Шувалов пообещал Москве возвращение летнего тепла к выходным

14 августа 2026, 10:23

Фото: iStock/Yury Karamanenko

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что прохладная погода покинет столичный регион уже в ближайшие дни. К выходным воздух в Москве прогреется до летних значений.