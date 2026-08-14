Эксперт назвала пять августовских покупок для экономии в сентябре

14 августа 2026, 09:14

Эксперт Самойлова: В августе стоит купить сезонные ягоды и заморозить их на зиму

Фото: iStock/photovs

Эксперт программы лояльности «X5 Клуб» Арина Самойлова посоветовала в августе пополнить домашние запасы продуктами и вещами, спрос на которые вырастет с началом осени.