Эксперт назвала пять августовских покупок для экономии в сентябре
Эксперт программы лояльности «X5 Клуб» Арина Самойлова посоветовала в августе пополнить домашние запасы продуктами и вещами, спрос на которые вырастет с началом осени.
В беседе с Life.ru она отметила, что конец лета подходит для покупки сезонных овощей, фруктов и ягод. Томаты, перец, кабачки, зелень, яблоки и сливы можно использовать сразу, а часть урожая — отправить в морозильную камеру для супов, выпечки, каш и напитков.
Сэкономить помогут крупы, макароны, бобовые, мука и консервы. Для часто используемых продуктов стоит сравнить цену обычных и больших упаковок.
Перед учебным сезоном Самойлова рекомендовала запасти овощные смеси, ягоды и зелень глубокой заморозки либо присмотреться к готовым блюдам из магазинов. Такие продукты упрощают приготовление ужинов в загруженные дни.
В список полезных покупок вошли органайзеры, контейнеры и вакуумные пакеты для хранения летней одежды. К дождливому сезону пригодятся щётки, кремы и водоотталкивающие средства для обуви. Семьям со школьниками эксперт советует заранее приобрести ланч-боксы, бутылки для воды, салфетки и антисептики. Эти вещи помогут быстрее собирать ребёнка на занятия и организовать перекус вне дома.
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