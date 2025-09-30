Шведские ВМС поднялись на борт следовавшего из России судна «Михаил Дудин»

30 сентября 2025, 22:24

Фото: istockphoto/f11photo

Представители Военно-морских сил Швеции поднялись на борт грузового судна «Михаил Дудин», которое встало на якорь примерно в 68 км к северу от крайней северной точки датского острова Борнхольм. Об этом пишет Expressen.