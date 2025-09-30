Шведские ВМС поднялись на борт следовавшего из России судна «Михаил Дудин»
Представители Военно-морских сил Швеции поднялись на борт грузового судна «Михаил Дудин», которое встало на якорь примерно в 68 км к северу от крайней северной точки датского острова Борнхольм. Об этом пишет Expressen.
Судно под панамским флагом вышло из Санкт-Петербурга и следовало в Дюнкерк на севере Франции. По данным СМИ, у сухогруза могли возникнуть проблемы с двигателем, экипаж запросил помощи у ВМС, отмечает «Газета.Ru».
Представители шведских морских сил побывали на борту и пообщались с командой — судно раньше бесконтрольно дрейфовало на север, а затем встало на якорь в районе Блекинге.
Представитель пресс-службы ВМС Швеции Йимми Адамссон пояснил, что судно находится довольно близко к шведским водам, поэтому поддержание диалога с экипажем и проверка ситуации были важны с точки зрения безопасности.
В тот же день телеканал CNN Turk, ссылаясь на министерство транспорта и инфраструктуры Турции, сообщил о другой аварийной ситуации: в проливе Босфор приостановили движение судов в обоих направлениях из‑за заглохшего сухогруза «Арда».
У 98‑метрового судна, следовавшего из Бандырмы в Россию, отказал двигатель. Его поставили на якорь в районе Бююкдере при сопровождении лоцмана и буксиров.
