В Германии обстреляли фейерверками военный самолет

30 сентября 2025, 20:40

Неизвестные обстреляли фейерверками самолет бундесвера в немецком городе Целле

Фото: istockphoto/picturesd

В немецком городе Целле неизвестные обстреляли пиротехникой военно-транспортный самолет бундесвера C-130. Об этом сообщает журнал Der Spiegel.