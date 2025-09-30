Достижения.рф

В Германии обстреляли фейерверками военный самолет

Неизвестные обстреляли фейерверками самолет бундесвера в немецком городе Целле
Фото: istockphoto/picturesd

В немецком городе Целле неизвестные обстреляли пиротехникой военно-транспортный самолет бундесвера C-130. Об этом сообщает журнал Der Spiegel.



Инцидент случился вблизи авиабазы вскоре после взлёта. Пилоты заметили вспышку и услышали сильный хлопок, однако воздушное судно не пострадало.

На место выдвинулись военные и полиция, задержать предполагаемых виновников не удалось. По одной из версий, стреляли праздничной новогодней ракетой, но власти не исключают и преднамеренную атаку.

Расследование проводят совместно военные и полиция. В ведомствах подчеркнули, что случаи обстрела военных самолётов — редкость, хотя иногда фиксируются попытки ослепить пилотов лазерными указками.

По информации правоохранителей, непосредственной угрозы для самолёта не было: пиротехника сработала примерно в 500 метрах от крылатой машины, но подобные инциденты рассматриваются крайне серьёзно из‑за их потенциальной опасности.

Возбудили дело по статье об «опасном вмешательстве в воздушное движение». Нарушителям грозят крупный штраф или лишение свободы.

В составе Люфтваффе сейчас шесть самолётов C-130, которые используются совместно с более крупными A400M для переброски войск и гуманитарных операций, в том числе для сброса помощи в секторе Газа.

Никита Кротов

