В Германии обстреляли фейерверками военный самолет
В немецком городе Целле неизвестные обстреляли пиротехникой военно-транспортный самолет бундесвера C-130. Об этом сообщает журнал Der Spiegel.
Инцидент случился вблизи авиабазы вскоре после взлёта. Пилоты заметили вспышку и услышали сильный хлопок, однако воздушное судно не пострадало.
На место выдвинулись военные и полиция, задержать предполагаемых виновников не удалось. По одной из версий, стреляли праздничной новогодней ракетой, но власти не исключают и преднамеренную атаку.
Расследование проводят совместно военные и полиция. В ведомствах подчеркнули, что случаи обстрела военных самолётов — редкость, хотя иногда фиксируются попытки ослепить пилотов лазерными указками.
По информации правоохранителей, непосредственной угрозы для самолёта не было: пиротехника сработала примерно в 500 метрах от крылатой машины, но подобные инциденты рассматриваются крайне серьёзно из‑за их потенциальной опасности.
Возбудили дело по статье об «опасном вмешательстве в воздушное движение». Нарушителям грозят крупный штраф или лишение свободы.
В составе Люфтваффе сейчас шесть самолётов C-130, которые используются совместно с более крупными A400M для переброски войск и гуманитарных операций, в том числе для сброса помощи в секторе Газа.
