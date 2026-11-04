Шведский дирижёр Герберт Блумстедт умер в возрасте 99 лет

04 ноября 2026, 23:16

Фото: iStock/Furtseff

Легендарный дирижёр Герберт Блумстедт ушёл из жизни в Гётеборге на сотом году жизни. Как сообщило его агентство KünstlerSekretariat am Gasteig, маэстро скончался в своём доме в окружении родных.