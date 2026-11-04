Шведский дирижёр Герберт Блумстедт умер в возрасте 99 лет
Легендарный дирижёр Герберт Блумстедт ушёл из жизни в Гётеборге на сотом году жизни. Как сообщило его агентство KünstlerSekretariat am Gasteig, маэстро скончался в своём доме в окружении родных.
Творческий путь Блумстедта длился семь десятилетий. За это время он успел поработать с крупнейшими музыкальными коллективами мира. Дирижёр возглавлял Симфонический оркестр Сан‑Франциско, оркестр Гевандхауса в Лейпциге и Саксонскую государственную капеллу в Дрездене. В последние 20 лет его тесное сотрудничество связывало с лондонским оркестром «Филармония».
Музыкальные критики высоко ценили мастерство Блумстедта, считая его одним из лучших интерпретаторов произведений Бетховена, Брамса, Мендельсона и Брукнера. Среди его наград — две премии «Грэмми», а также престижная Императорская премия Praemium Imperiale, вручённая осенью 2026 года.
Последний концерт под управлением маэстро прошёл в мае 2026 года в Сан‑Франциско — на тот момент дирижёру было 98 лет. Блумстедт планировал оставаться в профессии как минимум до своего столетнего юбилея, но из‑за ухудшения здоровья ему пришлось отменить все выступления, намеченные на ближайшие месяцы.
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