Женщина пережила 11-минутную остановку сердца и рассказала, что происходит в раю и в аду
В США у американки остановилось сердце, она увидела рай и ад
Жительница штата Канзас (США) Шарлотта Холмс пережила клиническую смерть длительностью 11 минут. Во время остановки сердца женщина, по её словам, увидела рай, ад и собственное будущее, сообщает Irish Mirror.
Инцидент произошёл во время приёма у кардиолога: артериальное давление Холмс внезапно подскочило до показателей 234 на 134. Пациентку срочно перевели в палату и начали оказывать помощь.
По словам самой Холмс, в палате она почувствовала, как душа отделяется от тела. Вскоре она ощутила аромат цветов и, оглянувшись, поняла, что оказалась в раю.
«Невозможно передать словами, как выглядят небеса: это нечто, многократно превосходящее все, что мы только можем себе представить», — приводит её слова издание.
Ангелы провели женщину по раю, где она встретила умерших родителей, сестру, святых, а также своего ребёнка, которого потеряла на пятом месяце беременности. В этом месте, по её воспоминаниям, она чувствовала спокойствие и счастье. Затем, как утверждает Холмс, сам Бог повёл её к аду, расположенному внизу обрыва. Пациентка ощутила запах гниения и услышала крики, доносившиеся снизу.
«После того как увидишь красоту небес, контраст с адом становится почти невыносимым», — рассказала она.
После этого Холмс почувствовала, что возвращается в реальность. После остановки сердца женщине потребовалось время на восстановление.