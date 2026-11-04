Женщина пережила 11-минутную остановку сердца и рассказала, что происходит в раю и в аду

04 ноября 2026, 22:47

В США у американки остановилось сердце, она увидела рай и ад

Фото: «Радио 1» (сгенерировано Kling Ai)

Жительница штата Канзас (США) Шарлотта Холмс пережила клиническую смерть длительностью 11 минут. Во время остановки сердца женщина, по её словам, увидела рай, ад и собственное будущее, сообщает Irish Mirror.





Инцидент произошёл во время приёма у кардиолога: артериальное давление Холмс внезапно подскочило до показателей 234 на 134. Пациентку срочно перевели в палату и начали оказывать помощь.



По словам самой Холмс, в палате она почувствовала, как душа отделяется от тела. Вскоре она ощутила аромат цветов и, оглянувшись, поняла, что оказалась в раю.





«Невозможно передать словами, как выглядят небеса: это нечто, многократно превосходящее все, что мы только можем себе представить», — приводит её слова издание.

«После того как увидишь красоту небес, контраст с адом становится почти невыносимым», — рассказала она.