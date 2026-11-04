«У них есть своя»: Диброва не собирается быть мамой детям Товстика

04 ноября 2026, 22:33

Полина Диброва не станет заменять мать детям Товстика

Полина Диброва (Фото: Instagram*/polinadibrova)

Избранница бизнесмена Романа Товстика Полина Диброва отреагировала на судебное решение, согласно которому несовершеннолетние дети предпринимателя официально переходят жить к отцу. Модель чётко обозначила свою роль в воспитании наследников возлюбленного, пишет KP.RU.





По её словам, неожиданный исход затяжного судебного процесса стал для неё сюрпризом. Тем не менее Полина готова делать всё возможное, чтобы дети жили спокойно на съёмной вилле на Рублёвке. За год совместного быта общие дети Дибровой и Товстика сплотились и превратились в одну большую дружную команду.





«Я люблю Романа, и я люблю его детей. Они удивительные и интересные. Но я не планирую становиться мамой для детей Романа. У них есть своя мама. Соответственно, и я тоже не искала в Романе отца своим детям, потому что у них есть папа, и он лучший для них», — заявила Диброва.