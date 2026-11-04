Умер режиссер «Каприччио» Тинто Брасс

04 ноября 2026, 17:24

Итальянский режиссер Тинто Брасс умер на 94-м году жизни

Тинто Брасс (Фото: кадр из фильма «Бешеный пёс» (2012)

В Риме на 94-м году жизни скончался итальянский режиссер Тинто Брасс, известный своими работами в жанре эротического и порнографического кино. О смерти кинематографиста сообщило агентство ANSA со ссылкой на его супругу и детей.