Умер режиссер «Каприччио» Тинто Брасс
В Риме на 94-м году жизни скончался итальянский режиссер Тинто Брасс, известный своими работами в жанре эротического и порнографического кино. О смерти кинематографиста сообщило агентство ANSA со ссылкой на его супругу и детей.
По данным агентства, Брасс умер утром 4 ноября. Причины смерти, дата и место похорон не уточняются. Родные режиссера планируют провести церемонию прощания в узком семейном кругу.
Тинто Брасс родился 26 марта 1933 года в Милане. Внимание публики к его творчеству привлек уже дебютный фильм «Кто работает, тот потерян» (1963), основанный на воспоминаниях молодого левого интеллектуала о жизни, любви и Второй мировой войне.
В ранний период карьеры режиссер работал в разных жанрах — от комедий и вестернов до психологических картин и кинопародий, однако в итоге утвердился в кинематографе эротических фантазий. Его истории плотской любви зритель наблюдает «со стороны», словно подглядывая за любовниками. Среди наиболее известных работ Брасса — «Миранда» (1985), «Каприччио» (1987) и «Все леди делают это» (1991). О своем выборе режиссер говорил: «Люблю подглядывать. Я вуайерист от природы».
С 1957 года Брасс был женат на Карле Чиприани, работавшей вместе с ним вплоть до ее кончины в августе 2006 года. В этом браке родились двое детей — Беатриче и Бонифачо. В августе 2017 года в возрасте 84 лет режиссер женился на итальянской актрисе и сценаристе Катерине Варци.
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