Швеция, Канада, Чехия и Южная Корея предупредили о возможных терактах в России

Фото: РИА Новости/ Андраник Казарян
Посольства Чехии, Швеции и Южной Кореи, а также правительство Канады призвали своих граждан, находящихся в России проявлять особую осторожность и избегать места массового скопления людей. Ведомства ссылаются на недавнее сообщение посольства Соединенных Штатов о возможных терактах в Москве, передает «Коммерсантъ».
Дипломаты отметили «ухудшение ситуации с безопасностью» в России.
Ранее подобные предупреждения опубликовали США, Великобритания, Германия и Латвия. Американская сторона утверждает, что у нее есть информация о возможных террористических атаках в течение 48 часов в Москве на фоне празднования Международного женского дня.
Российские власти не стали комментировать предупреждения иностранных дипведомств.
А 7 марта Центр общественных связей ФСБ сообщил о предотвращении теракта в московской синагоге.
Читайте также:
США и Британия предупредили об угрозе терактов в Москве
МИД Латвии вслед за США предупредил об угрозе терактов в Москве
ФСБ: ликвидирован украинский агент, готовивший теракт в Карелии
Ранее подобные предупреждения опубликовали США, Великобритания, Германия и Латвия. Американская сторона утверждает, что у нее есть информация о возможных террористических атаках в течение 48 часов в Москве на фоне празднования Международного женского дня.
А 7 марта Центр общественных связей ФСБ сообщил о предотвращении теракта в московской синагоге.
Читайте также:
США и Британия предупредили об угрозе терактов в Москве
МИД Латвии вслед за США предупредил об угрозе терактов в Москве
ФСБ: ликвидирован украинский агент, готовивший теракт в Карелии
Ювелина Бернст