Швеция, Канада, Чехия и Южная Корея предупредили о возможных терактах в России

Посольства Чехии, Швеции и Южной Кореи, а также правительство Канады призвали своих граждан, находящихся в России проявлять особую осторожность и избегать места массового скопления людей. Ведомства ссылаются на недавнее сообщение посольства Соединенных Штатов о возможных терактах в Москве, передает «Коммерсантъ».