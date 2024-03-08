США и Британия предупредили об угрозе терактов в Москве

Фото: РИА Новости/ Максим Блинов
Посольство США в России сделало заявление, согласно которому в ближайшие двое суток в Москве возможны террористические атаки. Аналогичное предупреждение выпустил МИД Великобритании, пишет «Коммерсантъ».
Американское посольство заявило, что отслеживает сообщения о планах экстремистов атаковать крупные скоплений людей в Москве, включая концерты. В связи с этим гражданам США рекомендовали избегать толп в течение следующих 48 часов. Издание ссылается на пресс-релиз американского диппредставительства. При этом на русскоязычной версии сайта такого предупреждения нет.
Отмечается, что Госдеп повысил уровень опасности путешествий в Россию до максимального, четвертого.
В Москве в Международный женский день, 8 марта, запланированы десятки праздничных мероприятий.
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Ювелина Бернст