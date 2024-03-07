ФСБ: ликвидирован украинский агент, готовивший теракт в Карелии

Фото: РИА Новости/Дмитрий Макеев
Гражданин Белоруссии, который по заданию спецслужб Украины готовил теракт в административном здании в Карелии, убит. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что 49-летний белорус был объявлен на родине в федеральный розыск в сентябре 2022 года. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье об оскорблении президента Республики Беларусь.
Затем стало известно, что с марта мужчина проживал на территории России, где готовился заложить взрывное устройство в здании Администрации Олонецкого района Республики Карелия. Это задание он получил от сотрудников украинских спецслужб.
Накануне сотрудники ФСБ России выследили мужчину, который отправился в лес за СВУ, запрятанным в схроне. Когда его пытались задержать, он открыл огонь, в результате чего был ликвидирован.
В отношении агента возбуждено уголовное дело по статье о покушении на теракт.
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Затем стало известно, что с марта мужчина проживал на территории России, где готовился заложить взрывное устройство в здании Администрации Олонецкого района Республики Карелия. Это задание он получил от сотрудников украинских спецслужб.
В отношении агента возбуждено уголовное дело по статье о покушении на теракт.
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Анастасия Чинкова