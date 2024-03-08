МИД Латвии вслед за США предупредил об угрозе терактов в Москве

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МИД Латвии предупредил своих граждан, проживающих в Москве, об угрозе терактов, соответствующее сообщение ведомство опубликовало на своей странице в социальной сети X.
Напомним, утром 8 марта посольство Соединённых Штатов в Москве опубликовало на своём официальном сайте предупреждение. По их словам, некие экстремисты готовят атаки в Москве, которые должны произойти в ближайшие 48 часов. Посольство призвало американцев избегать больших скоплений людей.
Как и в случае с США, о каких террористах идёт речь и откуда они получили такую информацию - представители иностранного государства не уточнили.
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«В связи с возможными террористическими атаками в Москве в ближайшие 48 часов мы настоятельно рекомендуем вам отказаться от поездок в Российскую Федерацию и избегать массовых мероприятий в Москве», — написало латвийское ведомство.
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Евгения Парфентьева