Стало известно имя победительницы конкурса «Миссис Москва — 2025»

Дмитрий и Марина Куклачевы (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Невестка знаменитого дрессировщика Юрия Куклачева завоевала корону «Миссис Москва — 2025» в ярком финале конкурса красоты. Марина Куклачева обошла 22 талантливых женщин, покорив жюри и зрителей своим обаянием.
«Не будем тянуть интригу. Знаем, вы уже все извелись в ожидании. Вопреки всем прогнозам, новая Миссис Москва — Марина Куклачева», — передает издание «StarHit».17 мая в концертном зале «Изумрудный» бизнес-парка Greenwood прошел финал конкурса, где 22 участницы, среди которых многодетные мамы, молодые бабушки и жены участников СВО, боролись за титул. Все эти женщины успешно совмещают материнство с разнообразными карьерами: кто-то посвящает себя медицине, психологии или спорту, а некоторые — актерскому мастерству.
Кошки спасли Куклачева и его коллег во время землетрясения в Японии
Ведущими вечера стали актер Александр Суворов и «Миссис Москва» 2022 года Нина Банная, а в жюри блистали Анжелика Агурбаш, Дмитрий Губерниев и Азиза.
По итогу среди финалисток победила Марина Куклачева. После победы она нежно поцеловала мужа, подчеркнув, что поддержка любимого делает любую женщину королевой.
«Запомните, мужчина любит делами. Когда у вас хорошие мужья, вы всегда будете королевами», — с улыбкой сказала она.
Юрий Куклачев (Фото: Instagram* @kuklachevcats)
Юрий Куклачев, присутствовавший в зале, поздравил невестку, прочитав стихотворение на сцене. Марина была замужем за Дмитрием, сыном Куклачева, однако пара оформила развод 8 августа 2023 года, в День кошек. Несмотря на расставание, Марина все еще является режиссером и ведущей актрисой в «Театре кошек Куклачева».
Теперь Марине следует готовиться к следующему конкурсу в августе, где ей вновь представится шанс покорить сцену. На этот раз — в борьбе за титул «Миссис Россия — 2025».
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