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Стало известно имя победительницы конкурса «Миссис Москва — 2025»

Невестка Юрия Куклачева стала победительницей конкурса «Миссис Москва — 2025»
Дмитрий и Марина Куклачевы (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Дмитрий и Марина Куклачевы (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Невестка знаменитого дрессировщика Юрия Куклачева завоевала корону «Миссис Москва — 2025» в ярком финале конкурса красоты. Марина Куклачева обошла 22 талантливых женщин, покорив жюри и зрителей своим обаянием.
«Не будем тянуть интригу. Знаем, вы уже все извелись в ожидании. Вопреки всем прогнозам, новая Миссис Москва — Марина Куклачева», — передает издание «StarHit».
17 мая в концертном зале «Изумрудный» бизнес-парка Greenwood прошел финал конкурса, где 22 участницы, среди которых многодетные мамы, молодые бабушки и жены участников СВО, боролись за титул. Все эти женщины успешно совмещают материнство с разнообразными карьерами: кто-то посвящает себя медицине, психологии или спорту, а некоторые — актерскому мастерству.

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Ведущими вечера стали актер Александр Суворов и «Миссис Москва» 2022 года Нина Банная, а в жюри блистали Анжелика Агурбаш, Дмитрий Губерниев и Азиза.



По итогу среди финалисток победила Марина Куклачева. После победы она нежно поцеловала мужа, подчеркнув, что поддержка любимого делает любую женщину королевой.

«Запомните, мужчина любит делами. Когда у вас хорошие мужья, вы всегда будете королевами», — с улыбкой сказала она.
Юрий Куклачев (Фото: Instagram* @kuklachevcats)

Юрий Куклачев, присутствовавший в зале, поздравил невестку, прочитав стихотворение на сцене. Марина была замужем за Дмитрием, сыном Куклачева, однако пара оформила развод 8 августа 2023 года, в День кошек. Несмотря на расставание, Марина все еще является режиссером и ведущей актрисой в «Театре кошек Куклачева».

Теперь Марине следует готовиться к следующему конкурсу в августе, где ей вновь представится шанс покорить сцену. На этот раз — в борьбе за титул «Миссис Россия — 2025».

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День Арины Капустницы 18 мая: что нужно делать, чтобы сохранить достаток и здоровье, народные приметы
17 мая 2025, 17:05

Фото: iStock/ Iri_sha

В народном календаре 15 мая отмечается День Арины Капустницы. Этот праздник получил своё название благодаря тому, что в середине мая на Руси начинали сажать рассаду, в том числе капусту и огурцы. Православные христиане в этот день чтят память великомученицы Ирины Македонской. О приметах и запретах дня читайте в материале «Радио 1».

История праздника


Фото: iStock/ Yoeml

Святая Ирина жила во второй половине I века и была дочерью правителя области Мигдония в Македонии — Ликиния. В юности она поняла суетность язычества и уверовала во Христа. Её крестил апостол Тимофей, ученик апостола Павла.

Ирина отказалась от замужества, чтобы посвятить свою жизнь Богу. Она убеждала родителей стать христианами, и в итоге её отец Ликиний, после ряда испытаний, уверовал во Христа и крестил всё своё семейство.

Святая Ирина смело проповедовала Христа среди жителей Македонии, за что много раз подвергалась унижениям и страданиям. По приказу правителя Седекии её бросали в ров со змеями, пытались распилить пилой, привязывали к мельничному колесу. Однако мучения Ирины сопровождались чудесными знамениями, и многие уверовали во Христа.

Ирина обратила более 10 000 язычников. Когда Господь указал ей день кончины, она удалилась в горную пещеру около города Ефеса. На четвёртый день знакомые открыли пещеру и не нашли там тела святой Ирины — все поняли, что она была взята Господом на Небо.

В Византии, особенно в Константинополе, святая Ирина была весьма почитаема. В её честь было возведено несколько храмов. И после смерти святая Ирина символизировала силу веры и стойкость в испытаниях. Её жизнь и мученическая смерть стали примером для многих христиан.

Приметы дня


Фото: iStock/ Hana-Photo

  • Дождь на Арину Капустницу сулит хороший урожай хлеба.
  • Если земля впитала много воды, то лето будет засушливым. Если же вода осталась на поверхности почвы, то в летние месяцы будет много дождей.
  • Сирень зацвела, а соловьи ещё не запели — лето будет жарким.
  • Если у черёмухи много цвета — лето будет мокрое.

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Традиции 18 мая


Фото: iStock/ Hana-Photo

Одной из главных традиций дня Арины Капусницы было поддержание порядка в доме и дворе. Люди верили, что чистота помогает защитить семью от негативных влияний. Поэтому в этот день особенно важно было убрать дом, вымести мусор и привести в порядок двор.

Хотя работать в этот день не запрещалось, рекомендовалось ограничиться лёгкими делами. Сложные задачи, важные решения и тяжёлый труд лучше было отложить на другой день. Это было связано с поверьем, что в день Арины Капусницы лучше не перегружать себя работой, чтобы сохранить силы и благополучие.

Ещё одной традицией дня Арины Капусницы была высадка рассады капусты и других овощей. Особенно это касалось женщин. Считалось, что именно в этот день растения хорошо приживутся и дадут хороший урожай. Поэтому многие хозяйки уделяли время работе в саду и огороде.

​Что нельзя делать в этот день


Не оставляйте грязную посуду на ночь. Считалось, что это может привлечь болезни и ссоры в семью. Чтобы сохранить гармонию и здоровье, важно поддерживать порядок в доме.

Избегайте занятий строительством или ремонтом. Верили, что такие работы могут привести к бедам в доме. Лучше перенести их на другой день, чтобы не нарушить благополучие жилища.

Не стригите волосы и ногти. Поверье гласит, что в этот день стрижка может лишить вас успеха и благополучия.

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#болезни
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#приметы
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В России живодёров обяжут проходить психиатрическую экспертизу во избежание жертв среди людей
В России обяжут живодёров проходить психиатрическую экспертизу
17 мая 2025, 13:46

Фото: iStock/Osobystist

Обвиняемых в жестоком обращении с животными россиян обяжут проходить психиатрическую экспертизу, чтобы в будущем избежать преступлений и жертв среди людей. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что соответствующий законопроект депутаты Госдумы направили в Правительство. Инициатором нововведения стал депутат от партии «Новые люди» Георгий Арапов. Он подчеркнул, что в настоящее время обвиняемого в живодёрстве человека не направляют на экспертизу.

Изменения планируется внести в статью 196 Уголовно-процессуального кодекса России об обязательном назначении судебной экспертизы.

Арапов добавил, что жестокое обращение с животными является тревожным сигналом о серьёзных отклонениях в психике и может указывать на способность к совершению других насильственных преступлений, в том числе, по отношению к людям.

По статистике, в прошлом году было зафиксировано 656 случаев жестокого обращения с животными. Однако, их количество уменьшается, поскольку в 2023 году выявлено 682 инцидента, а в 2022-м – 709.

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#насилие
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Протоиерей Ткачёв сравнил бездетных мужчин с трутнями и призвал стигматизировать
17 мая 2025, 12:50

Фото: iStock/Ake Ngiamsanguan

Бездетных россиян старше сорока лет необходимо обложить налогом, чтобы стигматизировать их образ жизни. Об этом заявил протоиерей Андрей Ткачёв, сравнив таких людей с трутнями.
Священнослужитель РПЦ отметил, что некоторые мужчины предпочитают жить «трутневой жизнью», чтобы не нести ответственность перед семьёй и детьми. Оправдывать такое поведение, по словам Ткачёва, можно лишь «болезнью или кастрацией».

Бороться с такой проблемой необходимо путём ввода символического налога, который поможет пристыдить и простимулировать таких граждан завести семью.

«Налог на бездетность не должен быть большим. Он должен быть символическим, чтобы ты стигматизирован был. А то чего ж ты, сорок лет, а ни одного ребёнка не родил. Кто эти мужчины, кто это такие? Какая-то особая категория трутней. Почему ни одну женщину не сделал женой своей, почему ты не взял ответственность и не стал отцом и мужем? Дожил, ё-мое, до 45», – эмоционально высказался Ткачёв, слова которого приводит Telegram-канал «Подъём».
Протоиерей подчеркнул, что имеющиеся меры поддержки, такие как материнский капитал, мотивируют россиян делать что угодно, только не рожать. Ткачёв уверен, что по-настоящему стимулирует лишь любовь к Богу и детям.

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#рпц
#любовь
#материнский капитал
#мужчины
#меры
#налог
#россия
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Ресурс «Лапша Медиа» разоблачил фейк о сокращении школьных каникул
16 мая 2025, 22:32

Фото: iStock / ViewApart

Минпросвещения утвердило график летних каникул на текущий год. Создатели ресурса фактчекинга «Лапша Медиа» опровергли появившиеся в Сети утверждения о том, что школьники якобы будут отдыхать 45 дней, то есть в два раза меньше обычного.
Сообщения о сокращении каникул оказались кликбейтной рекламой.
«Министерство ещё 14 мая определило продолжительность летнего отдыха школьников в 2025 году – с 26 мая до 31 августа, то есть всего 97 дней. Фейк о сокращении летних каникул в школах разместили, чтобы привлечь подписчиков. В постах содержался специальный уникальный номер, подтверждающий, что рекламное объявление оплачено заказчиком», – отмечает «Лапша Медиа».
Фото: lapsha.media

Ранее фактчекинговый ресурс составил чек-лист, который поможет отличить фейк от правды. Как отмечают специалисты, сегодня на фоне роста объёмов информации важно проверять данные, критически оценивать информацию и отличать правду от фейков.

Из первого ролика онлайн-курса «Фейки мимо» можно узнать, как не попасться на кликбейт.

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#новости
#россия
#фейки
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«Внимание, отрава!»: названа рыба, которую лучше не употреблять в пищу
Тилапия и пангасиус являются наименее полезными видами рыбы для пищи
16 мая 2025, 18:57

Фото: iStock/Olesia Shadrina

Рыба является важным источником полезных для здоровья веществ, однако не вся рыба обладает ими. Некоторые виды могут содержать вредные вещества, такие как свинец, ртуть и кадмий.
Наименее полезными считаются тилапия и пангасиус, поскольку в них содержится большое количество тяжёлых металлов, таких как свинец, ртуть и кадмий, пишет издание Pravda.Ru.

«Тилапия в основном выращивается в Африке и импортируется в Европу из Китая и Вьетнама. Исследования Государственного научно-исследовательского института морского рыбного хозяйства показали, что эта рыба содержит больше всего вредных веществ по сравнению с другими видами. Употребление тилапии может быть опасно для здоровья, так как тяжелые металлы могут накапливаться в организме и вызывать токсическое воздействие», – уточняет издание.
Пангасиус же вылавливается в реке Меконг, которая считается одной из самых загрязнённых в мире. Также проблемы наблюдаются и на вьетнамских фермах, где рыбу держат в грязных перенаселённых бассейнах и кормят антибиотиками.

Также следует избегать камбалу, которая обитает на дне водоёма. Такие условия способствуют накоплению вредных веществ в организме.

Кроме того, следует избегать слишком жирной рыбы, такой как сельдь, бонито, лакедра и эсколар. В их мясе содержится воск, который может привести к проблемам с пищеварением.

Одним из самых опасных веществ, которое может содержаться в рыбе, является ртуть. Высокий уровень этого канцерогенного вещества может быть обнаружен в акуле, щуке, лососи, сельди, морском окуне, копчёной скумбрии, консервированном тунце, кальмарах и крабах.

При выборе рыбы следует обращать внимание на её происхождение и вид. Необходимо отдавать предпочтение тем видам, которые выращиваются в экологически чистых условиях и не содержат вредных добавок.

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