​Подмосковные врачи назвали допустимое количество шоколада для ребёнка

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Шоколад можно вводить в рацион ребёнка не ранее трёх лет.
Об этом предупредила врач-диетолог НИКИ детства Анна Басова.
Безопаснее всего для детей такие добавки в шоколаде, как кусочки фруктов и изюм.
Не нужно заменять настоящий шоколад кондитерскими плитками и соевым шоколадом. Они могут вызвать аллергию и стать настоящей «химической бомбой» для детского организма.
Менее полезен для ребёнка белый шоколад. В нем нет ничего, кроме жиров и сахара, заключила Одинаева.
Как напомнили в пресс-службе подмосковного Минздрава, 11 июля отмечается Всемирный день шоколада.
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«При этом нужно соблюдать меру – давать в день не более двух – трёх кусочков, то есть 20-30 граммов. Это должен быть качественный шоколад с содержанием какао-бобов не менее 65% и без добавок. По мере взросления количество шоколада можно увеличивать, но больше 50 граммов в день ребёнку давать не стоит. Шоколадом лучше угощать в первой половине дня», – отметила врач.
Безопаснее всего для детей такие добавки в шоколаде, как кусочки фруктов и изюм.
«Они легче усваиваются и реже вызывают аллергию. А фундук, миндаль и арахис могут вызывать аллергическую реакцию. Кроме того, пищеварительная система ребёнка трудно их усваивает», – сказала главный педиатр Подмосковья, директор НИКИ детства, профессор Нисо Одинаева.По её словам, всегда стоит обращать внимание на состав и наполнители шоколада, чтобы в нём не было красителей, консервантов и трансжиров. Последние маскируются под такими названиями, как гидрогенизированный растительный, кондитерский или кулинарный жир.
Не нужно заменять настоящий шоколад кондитерскими плитками и соевым шоколадом. Они могут вызвать аллергию и стать настоящей «химической бомбой» для детского организма.
Менее полезен для ребёнка белый шоколад. В нем нет ничего, кроме жиров и сахара, заключила Одинаева.
Как напомнили в пресс-службе подмосковного Минздрава, 11 июля отмечается Всемирный день шоколада.
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Лора Луганская