Врач аллерголог-иммунолог Бондаренко рассказала, когда сдавать анализы на аллергены

Фото: Министерство здравоохранения Московской области
Осенью рекомендуется пройти полное обследование на аллергию, которое включает диагностику в лаборатории и консультацию аллерголога-иммунолога. Дети из Московской области могут сделать это бесплатно по полису ОМС за один день, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Комплексное обследование на аллергены является информативным и важным этапом диагностики в аллергологии. Оно проводится для выявления индивидуальной чувствительности к определенным веществам, определения причин развития аллергических реакций. Такая диагностика выполняется быстро и абсолютно безболезненно для пациента. Благодаря чему мы проводим ее даже маленьким детям», — рассказала врач аллерголог-иммунолог НИКИ детства Алена Бондаренко.
«Важное условие сдачи анализов – быть в хорошем настроении. При проведении лабораторного анализа с молекулами аллергенов контактирует только кровь в пробирке, поэтому дополнительных ограничений и требований для теста нет. Однако наличие респираторной вирусной инфекции, обострения хронических заболеваний является поводом для переноса обследования. Анализ лучше проходить утром натощак. Соблюдать необычную для ребенка диету перед анализом — не нужно, употребляемая еда никак не влияет на образование антител к аллергенам. Однако вечером накануне анализа стоит предпочесть легкий ужин и нежирную пищу — из-за особенностей технического процесса при анализе. Также стоит избегать стресса, больше бывать на свежем воздухе, хорошо выспаться и попить побольше простой воды», — добавила Бондаренко.
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Дайана Хусинова