Врач аллерголог-иммунолог Бондаренко рассказала, когда сдавать анализы на аллергены

Осенью рекомендуется пройти полное обследование на аллергию, которое включает диагностику в лаборатории и консультацию аллерголога-иммунолога. Дети из Московской области могут сделать это бесплатно по полису ОМС за один день, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.