Сыгравшего Лермонтова актера подозревают в мошенничестве
Актер театра и кино Владимир Аблогин, сыгравший Михаила Лермонтова в фильме 2014 года, находится в СИЗО. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на судебные документы.
В отношении Аблогина возбудили уголовное дело о покушении на особо крупное мошенничество. Пресс-служба московских судов ранее сообщала о задержании человека с этой фамилией, но не уточняла, что речь идет об актере.
По версии следствия, артист, выдавая себя за священнослужителя, убеждал жертву пожертвовать крупную сумму на благотворительную помощь детям. Всего он пытался выманить шесть миллионов рублей.
Адвокат актера настаивает, что его клиент не осознавал незаконности своих действий, выполняя просьбу знакомого и полагая, что помогает театру с финансированием. Защита подчеркнула, что Аблогин не проявлял инициативы и не знал источник денежных средств.
Несмотря на эти доводы, артист продолжает находиться в следственном изоляторе — его арест продлили в конце марта. Он стал известен широкой публике благодаря главной роли в фильме «Лермонтов» режиссера Максима Беспалого.
