Сыгравшего Лермонтова актера подозревают в мошенничестве

14 апреля 2026, 11:08

Актера Аблогина поместили в СИЗО по делу о мошенничестве

Владимир Аблогин (Фото: кадр из фильма «Лермонтов»)

Актер театра и кино Владимир Аблогин, сыгравший Михаила Лермонтова в фильме 2014 года, находится в СИЗО. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на судебные документы.