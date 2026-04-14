Российские подростки пробили голову сверстнику дубинкой из-за «лишних слов»
В городе Кудымкар Пермского края компания подростков жестоко избила 17-летнего парня. Об этом сообщает телеграм-канал «Пермь №1».
Конфликт возник после того, как молодой человек, по словам нападавших, позволил себе лишние высказывания в их адрес, а «терпеть такое они не привыкли». В ход пошли посторонние предметы: дубинка, арматура и стеклянная бутылка. Остановить избиение смогли только прохожие, которые заметили происходящее и вмешались.
С пробитой головой и «сильно отбитыми руками» пострадавший попал в больницу. В полиции уточнили, что речь идет об ушибленной ране головы и ушибах на руке. Сейчас юноша находится на амбулаторном лечении.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью.
