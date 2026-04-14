Незадекларированные часы за 12 млн рублей нашли таможенники у водителя из Польши
Калининградские таможенники обнаружили у водителя, прибывшего в Россию из Польши через пункт пропуска Багратионовск, незадекларированные швейцарские часы стоимостью более 12 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Мужчина надел дорогостоящий аксессуар на руку, а коробку и чек спрятал в багажнике автомобиля. Нарушитель оказался гражданином России и Германии. Он пояснил, что часы не работают,А приобрел он их за две тысячи евро.
Экспертиза установила, что это коллекционная модель мануфактуры F.P. Journe Invenit et Fecit с автоматическим механизмом. Корпус и браслет изготовлены из титана.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело по первой части статьи 194 УК: «Уклонение от уплаты таможенных платежей, совершенное в крупном размере». Теперь ему грозит до двух лет лишения свободы либо штраф до 500 тысяч рублей.
Читайте также: