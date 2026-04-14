В Самарской области трёхлетняя девочка в понедельник ушла из дома и не вернулась
ГУ МВД России по Самарской области сообщило о пропаже трёхлетней девочки в деревне Сухарь Матак Исаклинского района. Ребёнок ушёл из дома в понедельник, 13 апреля, и с тех пор не выходит на связь. Об этом пишет РИА Новости.
В полиции уточнили, что девочка пропала в период с 16:00. Её местонахождение до сих пор не установили. У ребёнка русые волосы. На ней — белая майка, розовые штаны и сапоги.
К поискам подключились участковые, сотрудники уголовного розыска, инспекторы по делам несовершеннолетних и госавтоинспекторы. Правоохранители просят всех, кто видел девочку или знает, где она может находиться, срочно сообщить об этом в полицию.
