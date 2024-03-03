Сийярто намерен посетить форум «Атомэкспо» в Сочи

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Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил РИА Новости, что планирует приехать на форум «Атомэкспо» в Сочи.
По его словам, он будет рад приезду в Россию, так как РФ и Венгрии в сфере ядерной энергетики сотрудничают успешно. Об этом Сийярто заявил в ходе Дипломатического форума в Анталье.
Напомним, что один из масштабных форумов в области мирного атома «Атомэкспо-2024» состоится 25-26 марта в Сочи на федеральной территории Сириус в Парке науки и искусств «Сириус». На мероприятии встретятся главы государственных структур, крупнейших компаний мировой атомной индустрии, общественных организаций и международных специалистов.
Главная тема форума в текущем году – «Чистая энергетика: создавая будущее вместе». В планах обсудить роль ядерной энергетики в национальных стратегиях борьбы с изменениями климата.
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Напомним, что один из масштабных форумов в области мирного атома «Атомэкспо-2024» состоится 25-26 марта в Сочи на федеральной территории Сириус в Парке науки и искусств «Сириус». На мероприятии встретятся главы государственных структур, крупнейших компаний мировой атомной индустрии, общественных организаций и международных специалистов.
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Дана Игумнова