Всё больше финнов хотят переехать в Россию из-за боязни русофобии и фашизма

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Жители Финляндии все больше стремятся переехать в Россию из-за русофобии и фашизма в западных странах, рассказал в ходе беседы с телеканалом RT финский журналист Кости Хейсканен, который регулярно получает жалобы от финнов, которые страдают из-за своих общественно-политических взглядов. При этом саму цифру граждан Финляндии, желающих переехать, репортёр, к сожалению, не назвал.
По словам Хейсканена, речь идёт не о тех, кто повторяет пропагандистские тезисы местных СМИ, а высказывает собственное мнение касательно «ужасной России».
До этого новый президент Финляндии Александр Стубб заявил, что у страны не будет отношений с Россией до окончания спецоперации на Украине. Новоизбранный глава государства подчеркнул, что в настоящее время между Россией и Финляндией сохраняются дипломатические отношения между дипломатами и государственными служащими, а также взаимосвязи между пограничниками. Политических отношений между странами в данный момент нет.
Финляндия вряд ли будет возобновлять работу контрольно-пропускных пунктов на границе с Россией. Об этом заявила глава Министерства внутренних дел Финляндии Мари Рантанен, сообщает Yle. Она отметила, что пока позиция Финляндии по этому вопросу не изменилась.
Ранее стало известно, что Финляндия не намерена открывать границу с Россией в феврале, поскольку до сих пор не найдено долгосрочное решение проблемы. Отмечается, что правительство страны не уверено в том, что решение проблемы на границе в принципе может быть найдено.
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До этого новый президент Финляндии Александр Стубб заявил, что у страны не будет отношений с Россией до окончания спецоперации на Украине. Новоизбранный глава государства подчеркнул, что в настоящее время между Россией и Финляндией сохраняются дипломатические отношения между дипломатами и государственными служащими, а также взаимосвязи между пограничниками. Политических отношений между странами в данный момент нет.
Ранее стало известно, что Финляндия не намерена открывать границу с Россией в феврале, поскольку до сих пор не найдено долгосрочное решение проблемы. Отмечается, что правительство страны не уверено в том, что решение проблемы на границе в принципе может быть найдено.
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Артем Путинцев