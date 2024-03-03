Всё больше финнов хотят переехать в Россию из-за боязни русофобии и фашизма

Жители Финляндии все больше стремятся переехать в Россию из-за русофобии и фашизма в западных странах, рассказал в ходе беседы с телеканалом RT финский журналист Кости Хейсканен, который регулярно получает жалобы от финнов, которые страдают из-за своих общественно-политических взглядов. При этом саму цифру граждан Финляндии, желающих переехать, репортёр, к сожалению, не назвал.