Психиатр назвала тревогу из-за пустого бара возможным признаком зависимости

27 июля 2026, 07:41

Психиатр Касперович: тревога из-за отсутствия алкоголя дома — опасный сигнал

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Психиатр-нарколог Мария Касперович посоветовала обратить внимание на тревогу или раздражение, возникающие из-за отсутствия спиртного дома. По словам врача, такая реакция способна указывать на формирующуюся психологическую зависимость от алкоголя.