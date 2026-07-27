Психиатр назвала тревогу из-за пустого бара возможным признаком зависимости
Психиатр-нарколог Мария Касперович посоветовала обратить внимание на тревогу или раздражение, возникающие из-за отсутствия спиртного дома. По словам врача, такая реакция способна указывать на формирующуюся психологическую зависимость от алкоголя.
Домашний бар сам по себе не говорит о проблемах с алкоголем. Многие люди покупают напитки перед праздниками или хранят их для приема гостей. Значение имеет роль спиртного в повседневной жизни и эмоциональном состоянии человека.
Насторожить должна потребность постоянно пополнять запасы без конкретного повода. Риск возрастает, если человек воспринимает бутылку дома как гарантию спокойствия или заранее рассчитывает выпить после стресса, конфликта либо тяжелого рабочего дня.
Касперович в беседе с «Газетой.Ru» отметила, что алкоголь в такой ситуации превращается в привычный способ справляться с переживаниями. Поводом для консультации со специалистом может стать ощущение дискомфорта при пустом баре, автоматические покупки спиртного и невозможность представить отдых или встречу с друзьями без выпивки.
Алкоголь негативно влияет на работу мозга и нервной системы. Даже небольшие дозы снижают концентрацию, ухудшают память, замедляют реакцию и повышают риск травм или аварий. При регулярном употреблении может формироваться зависимость, а попытки справляться со стрессом с помощью спиртного нередко усиливают тревогу и подавленное настроение.
Страдают и внутренние органы. Алкоголь повышает нагрузку на печень, сердце, сосуды, поджелудочную железу и желудочно-кишечный тракт. Длительное употребление связано с риском цирроза печени, панкреатита, гипертонии, нарушений сердечного ритма и некоторых видов рака. Спиртное может разрушать отношения и влиять на качество жизни: провоцировать конфликты, финансовые трудности, проблемы на работе и нарушения сна. Безопасной для здоровья дозы алкоголя не существует: чем реже и меньше человек пьет, тем ниже риски.
Читайте также: