Сильная магнитная буря накроет Землю 26 октября

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Новая магнитная буря ожидается на Земле 26 октября. Она станет результатом мощного выброса солнечной плазмы, произошедшего накануне.
Эту неприятную для метеозависимых людей новость сообщили учёные из Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики. Основная масса солнечной энергии пройдёт мимо земли, добавили специалисты. Будет лишь непродолжительная, но сильная магнитная буря в период с 6 до 9 часов утра.
В 2024 году Солнце достигнет наивысшего пика своей активности, поэтому магнитные бури на Земле будут наблюдаться часто — до нескольких раз в месяц. Эти геомагнитные возмущения могут нарушить работу искусственных спутников в космосе и навигационных приборов на Земле, а также способны оказывать негативное воздействие на человека.
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Александр Бойцов