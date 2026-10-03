Сильнейшая вспышка опасной инфекции охватила европейскую страну

03 октября 2026, 11:13

The Guardian: в Британии произошла сильнейшая вспышка болезни блютанг

Фото: iStock/lara Bastian

В 2026 году в Великобритании зафиксировали сильнейшую вспышку болезни блютанг — опасной вирусной инфекции домашних животных, включая рогатый скот. Об этом пишет газета The Guardian.