Сильнейшая вспышка опасной инфекции охватила европейскую страну
В 2026 году в Великобритании зафиксировали сильнейшую вспышку болезни блютанг — опасной вирусной инфекции домашних животных, включая рогатый скот. Об этом пишет газета The Guardian.
По данным издания, блютанг вызывает лихорадочное состояние и отеки, а также поражает слизистые оболочки. Сейчас местные фермеры переживают самый тяжелый сезон болезни за всю историю: с начала июля в стране зарегистрировали более двух тысяч случаев заражения, причем большинство из них пришлись на сентябрь.
Впервые этот вирус, зародившийся в Африке, выявили в Великобритании три года назад. Появление болезни, предположительно, взаимосвязано с потеплением климата и размножением комаров, которые заражают скот. Для людей эта инфекция не представляет опасности.
В 2024 году из-за глобального потепления в Европе на итальянском острове Сардиния ухудшилась ситуация с лихорадкой овец: болезнь охватила скот на два месяца раньше обычного.
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